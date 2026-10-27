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Isparta-Antalya yolunda devrilen otobüste 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

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Isparta-Antalya yolunda devrilen otobüste 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Isparta-Antalya yolunda devrilen otobüste 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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Isparta-Antalya yolunda Kazak tünelleri çıkışında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Aracın alt kısmında uyuduğu belirtilen kişinin hayatını kaybettiği, ekiplerin olay yerindeki çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Kaza, Isparta-Antalya kara yolu Kazak tünelleri çıkışında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen Buzlu firmasına ait yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. kazada aracın alt kısmında uyuyan ve ismi öğrenilemeyen yedek şoförün hayatını kaybettiği bildirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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