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İspanya’daki orman yangınlarında 25 bin hektarlık alan kül oldu

İspanya’daki orman yangınlarında 25 bin hektarlık alan kül oldu
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İspanya’nın başkenti Madrid yakınlarında ve Avila’daki orman yangınlarında şu ana kadar 25 bin hektarlık alan kül oldu, 63 binden fazla kişiye tahliye emri veya evde kalmaları yönünde çağrı yapıldı.

İspanya'nın başkenti Madrid yakınlarında ve Avila'daki orman yangınlarında şu ana kadar 25 bin hektarlık alan kül oldu, 63 binden fazla kişiye tahliye emri veya evde kalmaları yönünde çağrı yapıldı.

İspanya'da orman yangınları devam ediyor. Başkent Madrid yakınlarında ve Castilla Leon Özerk Bölgesindeki Avila'da alevlerle mücadele sürüyor. İspanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre şu ana kadar 25 bin hektarlık alan kül oldu. Ayrıca 63 binden fazla kişiye tahliye emri veya evde kalmaları yönünde çağrı yapıldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'in Cenicientos köyündeki komuta merkezini ziyaret etti. Başbakan Sanchez, önceliğin "hayat kurtarmak" ve yerleşim alanlarını korumak olduğunu ifade etti. Sanchez, önlerinde "karmaşık saatler" olduğunu belirterek, "Sıcaklıkların düşmesine rağmen rüzgarın nasıl gelişeceğini, ne kadar güçlü olacağını tam olarak bilmiyoruz" dedi. Ocak ayından bu yana 130 binden fazla hektarlık alanın yandığını belirten Sanchez, bu sayının son 10 yılda yıllık ortalama 100 bin hektar olduğunu belirtti.

İspanya'da bı yıl 131 bin 113 hektarlık alan kül oldu

İspanya Çevre Bakanlığı'na göre bu yıl ülkede şu ana kadar 32 büyük orman yangını çıktı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde (1 Ocak-25 Temmuz) ise bu sayı 7'ydi.

Bu yıl 1 Ocak ile 25 Temmuz arasında 131 bin 113 hektarlık alan küle dönerken, 2025'in aynı döneminde bu sayı 24 bin 133 hektar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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