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İspanya'da Sel Felaketi: Can Kaybı 95'e Yükseldi

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İspanya'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e ulaşırken, Valencia en çok can kaybı verilen bölge oldu. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İspanya'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi.

İspanya'yı vuran sel felaketinde can kaybı arttı. Yetkililer, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e yükseldiğini açıkladı. Can kayıplarının 92'sinin Valencia'da, 2'sinin Castilla-La Mancha'da ve 1'inin Malaga'da yaşandığı aktarıldı. Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, can kaybının artmasından endişe ediliyor. - VALENCİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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