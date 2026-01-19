Haberler

İspanya'daki tren kazasında can kaybı 39'a yükseldi

Güncelleme:
İspanya'nın Malaga'dan Madrid'e giden hızlı treninin raydan çıkması sonucu bir diğer trenle çarpıştı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a çıkarken, 152 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

İspanya'da iki hızlı trenin çarpışması sonucu can kaybı 39'a yükseldi.

İspanya'da Malaga'dan Madrid'e giden bir hızlı tren henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle raydan çıktığı sırada Huelva istikametine giden ve kaza nedeniyle ani manevra yapmak zorunda kalan bir diğer trenle çarpıştı. Yetkililer, dün yerel saatle 19.45 sıralarında meydana gelen olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı. Ayrıca 152 kişinin de yaralandığı kazanın ardından Madrid ile Endülüs bölgesinin güneyi arasında bugün yapılması planlanan 200'den fazla tren seferinin iptal edildiği aktarıldı. hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi devam ederken 11'i yetişkin 12 kişinin yoğun bakımda olduğu bildirildi.

İki trende yaklaşık 400 yolcu olduğu kaydedilen kazanın nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Haberler.com
500

Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor

