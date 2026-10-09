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İsmail Saymaz ve Murat Ağırel adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi

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Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. İkili için imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol istendi.

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, işlemleri tamamlanarak nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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