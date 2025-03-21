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İsmail Saymaz'a Gezi Parkı Soruşturmasında 'Ev Hapsi' Talebi

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Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci İsmail Saymaz'a 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol uygulanması talep edildi. Saymaz'ın sanıklarla yoğun irtibatı ve sosyal medyada yanıltıcı bilgiler paylaştığı iddia ediliyor.

İsmail Saymaz'a Gezi Parkı soruşturması kapsamında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol talebi

İSTANBUL - Gezi Parkı olaylarının sanıkları ile yoğun irtibatlarının bulunduğu ve sosyal medyadan gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen İsmail Saymaz, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı olaylarının organizatörü Mehmet Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yaygınlaştırma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan şahıslarla konuşma içerikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında Saymaz'ın, Gezi Parkı sanıkları Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı olduğu, sosyal medyadan olaylara ilişkin çok sayıda paylaşımda bulunduğu, olaylarda aktif rol alarak sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı belirlenmişti.

Soruşturma çerçevesinde Saymaz, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan yakalanarak gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Ev Hapsi şeklinde adli kontrol talebi

Şüpheli Saymaz, Savcılıkta verdiği ifadenin ardından 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - 3.Sayfa
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