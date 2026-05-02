İşlediği suçlardan hakkında 64 yıl hapis cezası bulunan hükümlü kömürlükte yakalandı

Güncelleme:
İşlediği suçlardan hakkında 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.P., Beyoğlu'nda kendisini yakalamaya gelen polislerden saklanmaya çalıştığı kömürlükte gözaltına alındı. Hakkında ayrıca 25 UYAP araması olduğu öğrenilen E.P., cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından firari durumdaki hükümlülerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, 2 Aralık 2025 tarihinden bu yana aranan firari hükümlü E.P.'nin Beyoğlu'nda saklandığı ev belirlendi. Polis ekipleri E.P.'yi yakalamak için eve baskın düzenledi. Polislerden kaçmak için kömürlüğe saklanan E.P. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen E.P. hakkında farklı illerde meydana gelen 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Hırsızlık' suçlarından toplam 64 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi. Firari hükümlü hakkında 25 ayrı dosyadan UYAP aranmasının olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
