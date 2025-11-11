İslamabad'da Mahkeme Önünde İntihar Saldırısı: 12 Ölü, 27 Yaralı

Pakistan'ın başkenti İslamabad Yüksek Mahkeme binasının önünde gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı açıklandı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir mahkeme binası önünde intihar saldırısı gerçekleştirildi. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, İslamabad Yüksek Mahkeme binasının önünde park halinde bulunan bir polis aracının yakınında meydana gelen patlama sonucunda çoğu avukat ve davacı en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını teyit etti. Polis, saldırganın ilk önce binaya girmek istediğini ancak başarısız olduğunu, ardından patlayıcı düzeneği polis aracının yakınında patlattığını açıkladı. Patlamanın ardından bina içindeki kişiler arka kapıdan tahliye edilirken, yürürlükteki duruşmalar da ertelendi. Olay yerine gelen acil durum ekipleri yaralıları Pakistan Tıbbi Bilimler Hastanesi'ne (PIMS) hastaneye sevk etti. İslamabad Polis Teşkilatı Başmüfettişi Syed Ali Nasir Rizvi ve Başkomiser Muhammed Ali Randhawa'nın da dahil olduğu kalabalık bir polis ekibi olay yerini ve hastaneyi ziyaret etti. Patlamanın yaşandığı bölgede ise ilave güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer ayrıca, olaya ilişkin kapsamlı inceleme başlatıldığını bildirdi.

Nakvi: "Saldırıda birçok bağlantı var"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, olayda yaralanan kişilerin tedavi edilmesi için en iyi tıbbi imkanların sağlanmasına yönelik talimat verirken, İçişleri Bakanı Nakvi de intihar bombacısının kimliğinin tespit edilmesinin öncelikleri olacağını belirtti. Nakvi, "Mahkemeye yönelik saldırının arkasındaki isimler gün yüzüne çıkartılacak. Saldırıda birçok bağlantı var, kanıtlar yakında açıklanacak. Bu saldırı ayrıca birçok mesaj içeriyor. Eğer başka bir ülkenin saldırıyla bağlantısı varsa, affedilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.