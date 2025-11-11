Haberler

İslamabad'da Mahkeme Önünde İntihar Saldırısı: 12 Ölü, 27 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yüksek mahkeme binası önünde gerçekleşen intihar saldırısında en az 12 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Olay, bir polis aracının yakınında meydana geldi ve saldırganın binaya girmeye çalıştığı bildirildi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad Yüksek Mahkeme binasının önünde gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı açıklandı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir mahkeme binası önünde intihar saldırısı gerçekleştirildi. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, İslamabad Yüksek Mahkeme binasının önünde park halinde bulunan bir polis aracının yakınında meydana gelen patlama sonucunda çoğu avukat ve davacı en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını teyit etti. Polis, saldırganın ilk önce binaya girmek istediğini ancak başarısız olduğunu, ardından patlayıcı düzeneği polis aracının yakınında patlattığını açıkladı. Patlamanın ardından bina içindeki kişiler arka kapıdan tahliye edilirken, yürürlükteki duruşmalar da ertelendi. Olay yerine gelen acil durum ekipleri yaralıları Pakistan Tıbbi Bilimler Hastanesi'ne (PIMS) hastaneye sevk etti. İslamabad Polis Teşkilatı Başmüfettişi Syed Ali Nasir Rizvi ve Başkomiser Muhammed Ali Randhawa'nın da dahil olduğu kalabalık bir polis ekibi olay yerini ve hastaneyi ziyaret etti. Patlamanın yaşandığı bölgede ise ilave güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer ayrıca, olaya ilişkin kapsamlı inceleme başlatıldığını bildirdi.

Nakvi: "Saldırıda birçok bağlantı var"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, olayda yaralanan kişilerin tedavi edilmesi için en iyi tıbbi imkanların sağlanmasına yönelik talimat verirken, İçişleri Bakanı Nakvi de intihar bombacısının kimliğinin tespit edilmesinin öncelikleri olacağını belirtti. Nakvi, "Mahkemeye yönelik saldırının arkasındaki isimler gün yüzüne çıkartılacak. Saldırıda birçok bağlantı var, kanıtlar yakında açıklanacak. Bu saldırı ayrıca birçok mesaj içeriyor. Eğer başka bir ülkenin saldırıyla bağlantısı varsa, affedilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bakanlık'tan restoran ve kafelere yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyarı

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Bakanlık işletmeleri yazıyla uyardı
Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı

Utanç tablosu Türkiye'den! Susuzluktan boruları yaladılar
BDDK'dan kredi kartlarına yeni kısıtlama

Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK yeni kısıtlama getirdi
Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti

Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı
Gözler saat 14.30'a çevrildi! Akın Gürlek basın açıklaması yapacak

Saat netleşti! Akın Gürlek ilk kez kameraların önüne geçecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.