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Gaziantep'teki anız yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'teki anız yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan anız yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan anız yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangınının ardından, İslahiye Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Jandarma ekiplerince yürütülen soruşturma ve teknik çalışmalar sonucunda, yangınla bağlantılı oldukları belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, anız yangınıyla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, anız yangınlarının ciddi çevre ve orman yangını riskine yol açtığına dikkat çekerek, vatandaşları daha duyarlı olmaya çağırdı. Açıklamada, benzer olayların önlenmesi amacıyla denetim ve soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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