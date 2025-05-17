İskoçya'da Nakba Günü Yürüyüşü: 'Özgür Filistin' Sloganları Atıldı

İskoçya'da Nakba Günü Yürüyüşü: 'Özgür Filistin' Sloganları Atıldı
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Edinburgh'ta düzenlenen Nakba Günü yürüyüşünde, binlerce kişi Gazze'deki katliamın durdurulması için ateşkes çağrısında bulundu. Göstericiler, İsrail'in politikalarına karşı tepkilerini dile getirerek, 'Özgür Filistin' sloganları attı.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta göstericiler, 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasının ardından yüzbinlerce Filistinlinin zorla yerlerinde edilmesiyle sonuçlanan Nakba (Büyük Felaket) Günü yürüyüşünde, " Gazze'de ateşkes çağrısı yaparak, "Özgür Filistin" sloganları attı.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasının ardından yüzbinlerce Filistinlinin zorla yerlerinde edilmesiyle sonuçlanan Nakba (Büyük Felaket) Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Nakba'nın 77. Yıldönümü çerçevesinde bir araya gelen çok sayıda Filistin destekçisi, Gazze Şeridi'ndeki katliamın durdurulması için İskoçya Parlamentosu'na yürüyerek, İsrail'in sürdürdüğü katliama sessiz kalan milletvekillerine tepki gösterdi. Sağlık çalışanlarının da destek verdiği yürüyüşte, "Soykırımı durdurun", Şimdi Ateşkes" pankartları taşıyan göstericiler, "Adaletin olmadığı yerde barış olmaz", Özgür Filistin", Nehirden Denize Filistin özgür olacak" sloganları attı. - EDINBURGH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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