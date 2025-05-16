İskilip'te Çıkan Yangında 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

İskilip'te Çıkan Yangında 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Çorum'un İskilip ilçesindeki Hacıhalil köyünde çıkan yangında 3 ahşap ev zarar gördü. Yangın, köy sakinleri tarafından fark edilerek acil servise bildirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, İskilip ilçesi Hacıhalil köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 2 eve daha sıçradı. Yangını fark eden köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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