İSKİ'nin altyapı çalışmasında göçük altında kalan şahıs kurtarıldı

Güncelleme:
Düzce'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri'nin (İSKİ) altyapı çalışması esnasında göçük meydana geldi. Yapılan çalışmalar ile birlikte 1 kişi yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Düzce'den İstanbul'a içme suyu sağlanması ile ilgili Üçyol köyünde devam eden çalışmalar esnasında göçük meydana geldi. İşçilerden Sedat Elbir (40) toprağın kayması neticesi toprak altında kaldı. Arkadaşlarının toprak altına kaldığını gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye UMKE, İtfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar ile enkaz altında kalan Sedat Elbir yaralı olarak kurtarılmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk tedavinin ardından yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri konu ile ilgili inceleme başlatırken, yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

Dünya diken üstünde! ABD, sessiz sedasız yeni savaşa hazırlıyor
Yarışma programında skandal! Dişini kıran kadını boğmaya çalıştı

Yarışma programında büyük skandal! Herkesin gözü önünde yaşandı
Ferdi Atuner'in cenazesinde gerginlik! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı

Usta ismin cenazesinde gerginlik! Damadı ile ünlü oyuncu kavga etti
ABD, Irak'ta İran destekli silahlı grubun lideri için 10 milyon dolar ödül koydu

Trump, o ismin başına 10 milyon dolar ödül koydu
Hürmüz Boğazı'na doğru yol alan ABD Donanması'ndaki askere maymun saldırdı

Hürmüz'e yol alan ABD askeri kabusu yaşadı! Bu kez saldıran İran değil
Yarışma programında skandal! Dişini kıran kadını boğmaya çalıştı

Yarışma programında büyük skandal! Herkesin gözü önünde yaşandı
Dev şirketin Türkiye müdürü kasayı boşalttı, çalışan 200 bine sustu

Dev şirketin Türkiye müdürü kasayı boşalttı, çalışan 200 bine sustu
Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı

Pes artık! Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı