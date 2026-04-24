İSKİ'nin altyapı çalışmasında göçük altında kalan şahıs kurtarıldı

Düzce'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri'nin (İSKİ) altyapı çalışması esnasında göçük meydana geldi. Yapılan çalışmalar ile birlikte 1 kişi yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Düzce'den İstanbul'a içme suyu sağlanması ile ilgili Üçyol köyünde devam eden çalışmalar esnasında göçük meydana geldi. İşçilerden Sedat Elbir (40) toprağın kayması neticesi toprak altında kaldı. Arkadaşlarının toprak altına kaldığını gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye UMKE, İtfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar ile enkaz altında kalan Sedat Elbir yaralı olarak kurtarılmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk tedavinin ardından yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri konu ile ilgili inceleme başlatırken, yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı