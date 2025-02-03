İskenderun'daki Özel Hastanede Yangın: Yoğun Bakım Hastaları Başka Hastanelere Sevk Ediliyor
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Özel Palmiye Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın nedeniyle hastalar, ambulanslarla başka hastanelere sevk ediliyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Özel Palmiye Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı. Yoğun bakım ünitesindeki hastalar ambulanslar tarafından başka hastanelere sevk ediliyor.
Yangın, İskenderun ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan Özel Palmiye Hastanesi'nde çıktı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi başlarken, yoğun bakım ünitesindeki hastalar başka hastaneye sevk edilmeye başlandı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa