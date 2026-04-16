İskenderun'da rögar borusuna düşen yavru kediler kurtarıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde rögar borusuna düşen yavru kediler, ekiplerin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, kedileri sağlık kontrolü için Kedi Bakım Evi'ne teslim etti.
Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesinde rögar borusundan gelen kedi seslerini fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, titiz bir çalışma yürüterek boru içerisinde mahsur kalan yavru kedileri bulundukları yerden çıkardı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yavru kediler, kontrol ve bakım amacıyla İskenderun Kedi Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı