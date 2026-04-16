Haberler

İskenderun'da rögar borusuna düşen yavru kediler kurtarıldı

İskenderun'da rögar borusuna düşen yavru kediler kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde rögar borusuna düşen yavru kediler, ekiplerin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, kedileri sağlık kontrolü için Kedi Bakım Evi'ne teslim etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde rögar borusuna düşerek mahsur kalan yavru kediler ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesinde rögar borusundan gelen kedi seslerini fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, titiz bir çalışma yürüterek boru içerisinde mahsur kalan yavru kedileri bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yavru kediler, kontrol ve bakım amacıyla İskenderun Kedi Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

