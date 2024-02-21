İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 200 Gram Esrar Ele Geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışma sonucunda 200 gram esrar ele geçirilirken bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede 19 Şubat tarihinde İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde bir şüpheli durduruldu. Şüpheli H.E.A'nın üst aramasında, 200 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli H.E.A hakkında TCK 191. maddeden işlem yapıldı - HATAY