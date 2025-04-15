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İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada 2 kilo gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Y.K. ve H.C.O. adlı şahıslar gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada 2 kilo gram metamfetamin adlı uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun ilçesinde Y.K. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada naylon poşet içerisinde 2 kilo gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Y.K. ve H.C.O. isimli 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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