İskenderun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan aramada çok sayıda sikke ve mühür ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir araçta ve 2 şahıs üzerinde yapılan aramada çok sayıda sikke ve mühür ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun ilçesinde polis ekiplerince, 7 Mayıs tarihinde Mete Aslan Bulvarı üzerinde durdurulan bir araçta ve 2 şahsın üzerinde 280 adet Bizans, Roma ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet altın sikke, 1 adet üzerinde yazılar bulunan toprak mühür ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak M.E. ile Z.İ. isimli şahsa 2863 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı. - HATAY