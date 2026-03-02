Haberler

İskenderun'da SPA ve masaj salonları denetlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen denetimlerde kaçak çalıştırıldığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu 7 kadın gözaltına alındı. Denetimlerde ruhsat ve hijyen eksiklikleri ile sigortasız çalışma gibi birçok ihlal belirlendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde masaj ve spa salonlarına yönelik yapılan denetimlerde kaçak çalıştırıldığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu 7 kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarının denetimi, genel asayiş ve kamu düzenin sağlanması, fuhuş ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik denetim yapıldı.

8 iş yerine yapılan denetimde işyerlerinde çalışma izni olmayan 3 yabancı uyruklu kadın şahıs tespit edildi. 3'ü yabancı 4'ü Türk 7 şahsın hijyen belgesi ve çalışma belgelerinin, 1 iş yerinin ruhsatının, 1 iş yerinin hijyen belgesinin, 1 iş yerinin vergi levhasının olmadığı, 7 şahsın sigortasız çalıştırıldığı, 2 iş yerinin açma kapama saatlerine riayet etmediği tespit edilerek yasal işlem uygulandı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem yapılırken, 3 yabancı uyruklu şahıs deport edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. - HATAY

