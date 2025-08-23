İskenderun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, 2 Şüpheli Gözaltında

HATAY (İHA) – Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Meydan Mahallesi'nde motosikletli bir şahsın önü otomobil ile kesildi. Araçta bulunan kişilerden biri, silahla motosikletliye ateş açtı. Saldırıda yaralanan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından polis, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY