İskenderun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, 2 Şüpheli Gözaltında

İskenderun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, 2 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletli bir kişiye yapılan silahlı saldırı sonucunda 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

HATAY (İHA) – Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Meydan Mahallesi'nde motosikletli bir şahsın önü otomobil ile kesildi. Araçta bulunan kişilerden biri, silahla motosikletliye ateş açtı. Saldırıda yaralanan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından polis, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bulun bu şehir eşkıyasını: Önünü kestiği kadın sürücüye dehşeti yaşattı

Bulun bu eşkıyayı: Önünü kestiği kadın sürücüye dehşeti yaşattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek

Komşu yeni banknotlar için düğmeye bastı! Bir taşla 2 kuş vuracaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.