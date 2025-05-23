İskenderun'da Silahla Araç Kurşunlama Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen silahla araç kurşunlama olayının şüphelisi olarak yakalanan şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 18 Mayıs 2025 tarihinde İskenderun Numune Mahallesi'nde meydana gelen araç kurşunlama olayı ile ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada olayın şüphelisinin M.B. olduğu tespit edilerek yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY