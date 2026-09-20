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İskenderun'da şantiye konteynerinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

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İskenderun'da şantiye konteynerinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
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İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'ndeki şantiye alanında bulunan konteyner yatakhanede gece saatlerinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi. Etkilenenlerden 4'ünün tedavisi olay yerinde oksijen tüpüyle yapılırken 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hatay'da gece saatlerinde alevlere teslim olan konteyner yatakhane yangınında 5 kişi dumandan etkilendi. Şahıslardan 4'ünün tedavisi olay yerinde yapılırken 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, gece saatlerinde İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde bulunan şantiye alanındaki konteyner yatakhanede yaşandı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangında, konteynerler kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında; dumandan etkilenen 5 kişiden 4'ünün tedavisi olay yerinde oksijen tüpüyle yapılırken 1 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yangında alevler geceyi aydınlatırken konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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