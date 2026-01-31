Haberler

İskenderun'da patlayıcı madde satışı yapan işyerlerine denetim

İskenderun'da patlayıcı madde satışı yapan işyerlerine denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, patlayıcı madde satışı yapan 10 işyerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde birçok patlayıcı madde ele geçirildi ve ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri hakkında gerekli işlemler yapıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla patlayıcı madde satışı yapan 10 işyerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İskenderun genelinde 30 Ocak tarihinde madde satışı yapan işyerlerine yönelik denetimlerde; 10 işyeri kontrol edilirken, 36 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan denetimlerde 3 işyerinde toplam 445 adet meşale, 119 adet sis bombası, 96 adet havai fişek, 28 adet maytap ve 20 adet torpil ele geçirildi.

Kontrollerde 2 işyerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 1 işyerinin ise ruhsatına aykırı şekilde satış yaptığı tespit edildi. Söz konusu işyerleri hakkında gerekli idari işlemler uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kamu güvenliği ve huzurun sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Yeni Epstein belgelerinde şok Prens Andrew detayı! Yerdeki kadının üzerine eğilmiş

Cinsel istismar adasındaki yeni belgelerde şok Prens Andrew detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu

Erdoğan'dan çifte görev! Hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı

Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı
Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Babasına ölmeden 4 dakika önce söz verip yerine getirdi, köyün 'Kraliçesi' oldu

Babasına ölmeden 4 dakika önce söz verdi, köyün "Kraliçesi" oldu
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular

Fener taraftarı şokta! Takımın yıldızının yeni adresini duyurdular