İskenderun'da patlayıcı madde satışı yapan işyerlerine denetim
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, patlayıcı madde satışı yapan 10 işyerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde birçok patlayıcı madde ele geçirildi ve ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri hakkında gerekli işlemler yapıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla patlayıcı madde satışı yapan 10 işyerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
İskenderun genelinde 30 Ocak tarihinde madde satışı yapan işyerlerine yönelik denetimlerde; 10 işyeri kontrol edilirken, 36 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan denetimlerde 3 işyerinde toplam 445 adet meşale, 119 adet sis bombası, 96 adet havai fişek, 28 adet maytap ve 20 adet torpil ele geçirildi.
Kontrollerde 2 işyerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 1 işyerinin ise ruhsatına aykırı şekilde satış yaptığı tespit edildi. Söz konusu işyerleri hakkında gerekli idari işlemler uygulandı.
Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kamu güvenliği ve huzurun sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - HATAY