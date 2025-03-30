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İskenderun'da Park Halindeki Araca Saldırı: Kameralara Yansıdı

İskenderun'da Park Halindeki Araca Saldırı: Kameralara Yansıdı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir şahıs park halindeki bir araca zarar vererek lastiklerine tekme attı ve camına kaldırım taşı fırlattı. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir şahsın park halindeki aracın camına kaldırım taşı fırlattığı ve lastiklerine zarar verdiği anlar kameraya yansıdı.

İskenderun ilçesi Numune Mahallesi İbrahim Karaoğlan caddesi üzerinde bir şahıs park halindeki bir araca zarar verdi. Aracın lastiklerini tekmeleyen ve aracın camına kaldırım taşın atan şahıs, olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Şahsın park halindeki araca zarar verdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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