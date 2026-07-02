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İskenderun'da otluk alan yangını

İskenderun'da otluk alan yangını
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Hatay'ın İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otluk alan zarar gördü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alandan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında bölgedeki otluk zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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