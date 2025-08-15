İskenderun'da Motosiklet ve Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde İskenderun ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan motosiklet, sokak kesişiminde minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. Kaza sonrası ticari araç sürücüsü, yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY