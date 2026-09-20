İskenderun'da kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı, sürücü yaralandı

İskenderun'da kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Sakıt mevkiinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Yaralı sürücü itfaiye tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi; sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sakıt mevkiinde seyir halinde olan otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından ekipler bölgeye yönlendirilerek olay yerinde çalışma başlattı.
Yaralı sürücü itfaiye tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle bölgede güvenliğin sağlanması amacıyla gerekli emniyet tedbirleri alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı