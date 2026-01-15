Haberler

İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan şahıs tutuklandı

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kasten yaralama ve kredi kartı dolandırıcılığı suçlamasıyla yakalanan H.K. adlı şahıs mahkemece tutuklandı. Emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda aranan şahıs, adli mercilere sevk edilerek cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kasten yaralama, kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, tehdit, hakaret suçundan aranan H.K. adlı şahıs İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

