İskenderun'da Kasten Yaralama Şüphelileri Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kasten yaralama olayının şüphelileri A.B.D. ve A.A. yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kasten yaralama olayının şüphelisi olarak aranan 2 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; 4 Ekim 2025 tarihinde İskenderun Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana gelen kasten yaralama-6136 sayılı kanuna muhalefet olayı ile ilgili olarak şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar sonucunda olayın şüphelileri A.B.D. ve A.A. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen A.B.D. ve A.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
