İskenderun'da kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi yakayı ele verdi
Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 18 Şubat 2026 tarihinde meydana gelen kasten öldürmeye teşebbüs olayıyla ilgili olarak T.İ. isimli şüpheli, polis tarafından yakalanarak mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; 18 Şubat 2026 tarihinde İskenderun Kurtuluş Mahallesinde meydana gelen kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi olarak aranan T.İ. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
