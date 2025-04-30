İskenderun'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kasten öldürme suçundan 20 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışma çalışmalar da; kasten öldürme suçundan 9 yıl, kasten yaralama suçundan 11 yıl 10 ay 14 gün olmak üzere toplamda 20 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. adlı şahıs İskenderun ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk olunan M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY