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İskenderun'da kafesten kaçan papağanı ağaçta mahsur kalınca itfaiye kurtardı

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İskenderun'da kafesten kaçan papağanı ağaçta mahsur kalınca itfaiye kurtardı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kafesinden kaçan ve Akçay Mahallesi'nde ağaçta mahsur kalan papağan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ekiplerin ağaçtan indirdiği papağan sahibine teslim edildi, yeniden kavuşan ailenin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kafesinden kaçtıktan sonra ağaca konan ve mahsur kalan papağan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi'nde yaşandı. Kafesinden kaçan papağanın ağaçta mahsur kaldığını görenler, durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, titiz bir çalışma sonucunda papağanı sahibiyle birlikte ağaçtan kurtardı. Sahibine teslim edilen papağana yeniden kavuşan ailenin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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