İskenderun'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'kadın 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada; 21 Eylül tarihinde İskenderun Denizciler Mahallesinde meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelisi İ.G. ile bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY