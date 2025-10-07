Haberler

İskenderun'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1 kadın ve 2 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada; 21 Eylül tarihinde İskenderun Denizciler Mahallesinde meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelisi İ.G. ile bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
