İskenderun'da hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dolandırıcılık ve hakaret suçlarından hapis cezasıyla aranan iki şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada; bilişim sistemlerinin banka kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan S.T.B. ile hakaret suçundan 2 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan H.K. İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY