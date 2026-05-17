İskenderun'da fuhuş operasyonu; 3 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, İskenderun'da günübirlik kiralanan adreslerde denetim gerçekleştirildi.

15 Mayıs tarihinde Meydan Mahallesi 505 Sokak üzerinde yapılan kontrollerde, B.Ş., A.Ö. ve B.U. isimli şahısların fuhuş yaptığı tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan şahıslar hakkında gerekli idari işlem yapıldı. - HATAY

