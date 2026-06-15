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İskenderun'da evinde silah yakalanan şahıs tutuklandı

İskenderun'da evinde silah yakalanan şahıs tutuklandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis operasyonuyla evinde 2 ruhsatsız tabanca ve 92 fişek ele geçirilen M.E. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde 2 adet tabanca ve 92 adet fişek ele geçirilen şahıs mahkemece tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak amacıyla yürüttüğü kararlı operasyonları sürdürüyor. Kocatepe Mahallesi'nde meydana gelen "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve "Mala Zarar Verme" olayları üzerine harekete geçen polis, kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayın failleri olduğu tespit edilen şüpheliler yakalandı. Yapılan operasyon kapsamında; S.B ve E.E isimli şüpheliler olayla bağlantılı olarak yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, "Adli Kontrol" şartıyla serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında, M.E isimli şahsın ikametinde gerçekleştirilen aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 92 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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