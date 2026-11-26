İskenderun'da devrilen tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Akçay Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır yan yattı, kazada 1 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı, ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Akçay Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, yan yattı. Kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Ekipler tarafından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı