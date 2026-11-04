Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İskenderun'da Denizciler Mahallesi'ndeki tır yangını söndürüldü, can kaybı yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskenderun'da Denizciler Mahallesi'ndeki tır yangını söndürüldü, can kaybı yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Denizciler Mahallesi'nde bir tırda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ekipler bölgede güvenlik tedbirlerini aldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan tır yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Denizciler Mahallesi'nde meydana gelen yangına ekipler tarafından hızlı şekilde müdahale edildi.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ekipler bölgede gerekli emniyet tedbirlerini aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı! Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi

Tek başına maçı aldı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu

Batrakov için haftalar önce yaptığı yorum şimdi karşısına çıktı
Brad Pitt'in kızı babasının soyadını resmen sildirdi

Brad Pitt'in ailesinde yaprak dökümü! Bir çocuğu daha...
Tüm alkışlar ona! Tüm tribünleri tek tek gezdi, taraftar dakikalarca adını haykırdı

Tüm alkışlar ona! Tüm tribünleri tek tek gezdi, taraftar dakikalarca adını haykırdı
Seçim gecesi sonrası gözler Trump'ta! Programı şaşırttı

ABD'de sandıklar açıldı! Trump'ın programındaki detay olay
ABD'de seçim skandalı: 44 belediyede oy sayım makineleri arızalandı

Nefes kesen yarışta skandal! Makineler devre dışı kaldı
ABD seçimlerinde tarihi hezimet! Trump kongrenin iki kanadını da kaybetti

ABD seçimlerinde tarihi hezimet! Trump'a sandıkta darbe üstüne darbe
Trump'ın hedefindeki İlhan Omar sandıkta büyük fark attı

Ülkeden atmak istediği Müslüman kadından Trump'a tokat gibi yanıt