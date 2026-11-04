İskenderun'da Denizciler Mahallesi'ndeki tır yangını söndürüldü, can kaybı yok

İskenderun'da Denizciler Mahallesi'ndeki tır yangını söndürüldü, can kaybı yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Denizciler Mahallesi'nde bir tırda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ekipler bölgede güvenlik tedbirlerini aldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan tır yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Denizciler Mahallesi'nde meydana gelen yangına ekipler tarafından hızlı şekilde müdahale edildi.
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ekipler bölgede gerekli emniyet tedbirlerini aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı