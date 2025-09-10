Haberler

İskenderun'da Çalıntı Otomobil Hırsızları Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil çalan 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Çalıntı otomobil ise sahibine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçeye bağlı Kocatepe Mahallesinde geçen hafta Tofaş Fiat marka otomobilin çalınıdığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada olayının şüphelilerinin M.Ç. ile B.E. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Oto hırsızlığı ve yağma olayının şüphelileri olarak yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suça konu otomobil ise bulunarak sahibine teslim edildi. - HATAY

