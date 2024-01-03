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İskenderun'da Balon Balığı Yiyen 7 Kişi Hastanelik Oldu

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizden tutulan balon balığını yiyen 7 kişi rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Şahıslardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizden tuttuğu balon balığını yiyen 7 kişi hastanelik oldu. Şahıslardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denizden balon balığını tutan şahıslar, balığı pişirerek yediler. Kısa bir süre sonra rahatsızlanmaya başlayan 7 şahıs hastaneye kaldırıldı. Şahıslardan 1'inin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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