Hapis cezası ile aranan 3 kişi İskenderun'da yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonla, işlediği suçlar nedeniyle hapis cezası olan 3 şahıs yakalanarak tutuklandı. Şahıslar, yağma, dolandırıcılık, hırsızlık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi suçlardan aranıyordu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada işledikler suçlar nedeniyle hapis cezası ile aranan 3 şahıs tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma, dolandırıcılık ve hakaret suçlarından toplamda toplam 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan Y.Ö., hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.A.A. ile trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 5 ay hapis cezası ile aranan C.Ö. İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - HATAY

