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İskenderun'da trafik kazası: 1 yaralı

İskenderun'da trafik kazası: 1 yaralı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde alt geçitte duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde alt geçitte yol kenarında bulunan duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza; İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi alt geçit mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan duvara çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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