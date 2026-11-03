İsfahan'da 4 polisin ölümüne bağlı davada mahkum edilen 2 kişi idam edildi

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İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, ocak ayında İsfahan kentinde 4 polis memurunun öldürülmesiyle bağlantılı olarak mahkum edilen Amirhossein Maleki ve Amirhossein İbrahimi'nin, idam edildiğini duyurdu.

İran'da ocak ayında ülke genelinde düzenlenen geniş çaplı protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarına ilişkin yargı süreci devam ediyor. Protestolar sırasında İsfahan kentinde 4 polis memurunun öldürülmesiyle bağlantılı olarak mahkum edilen Amirhossein Maleki ve Amirhossein Ebrahimi, haklarındaki suçlamaların Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmasının ardından idam edildi.

Tasnim Haber Ajansı'nın haberinde, iki kişinin 8 Ocak'ta bir grup protestocuyla birlikte ateşli silahlar, yangın çıkarıcı maddeler kullanarak sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılara katıldığı belirtildi. Söz konusu saldırılarda silahsız 4 polis memurunun hayatını kaybettiği, kamuya ve özel mülkiyete ait çok sayıda yerde büyük çaplı hasar meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı