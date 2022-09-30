Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsabeyli'de, 2 bin 520 gram uyuşturucu ve 51 kök hint keneviri ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

İsabeyli'de, 2 bin 520 gram uyuşturucu ve 51 kök hint keneviri ele geçirildi

Aydın'ın İsabeyli ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda 2 bin 520 gram uyuşturucu madde ve 51 kök hint keneviri ele geçirdi.

Aydın'ın İsabeyli ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda 2 bin 520 gram uyuşturucu madde ve 51 kök hint keneviri ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu Madde İmalı, Ticareti ve Kullanımının Önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. İsabeyli Mahallesi'nde adli makamlardan alınan arama ve yakalama kararına istinaden E.T. isimli şüpheli şahsa yönelik ev ve eklentilerinde arama ve yakalama faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan faaliyette 2 bin 520 gram kubar esrar, 51 kök hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahsın adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsabeyli Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title