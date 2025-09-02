Haberler

İş yerine saldırıda başarısız olunca etek giydirdiler: Biz abiye yanlış yaptık

İş yerine saldırıda başarısız olunca etek giydirdiler: Biz abiye yanlış yaptık
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İş yerine saldırıda başarısız olunca etek giydirdiler: Biz abiye yanlış yaptık
Haber Videosu

İstanbul Ümraniye'de 2 kişinin "Abinin selamı var" deyip çekiçlerle bir işyerine düzenlediği saldırıya ilişkin görüntüler infial yarattı. Tepki üzerine olay yerine kaçan şahıslar, işlerini düzgün yapmadıkları gerekçesiyle etek giydirilip darp edildi. Kaydedilen videoda şahısların "Biz abiye yanlış yaptık, 3 gün işi beklettik" dediği duyuluyor.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yüzlerini kapatan iki kişi, bir iş yerine çekiçlerle saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

PANİKLEYEREK OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Edinilen bilgilere göre, saldırganlar iş yerine girdikten sonra "Abinin selamı var" diyerek camlara ve eşyalara zarar verdi. Çevredeki bir vatandaşın tepki göstermesi üzerine şahıslar panikleyerek olay yerinden kaçtı.

İş yerine yönelik çekiçli saldırıya ilişkin görüntüler sosyal medyada infial yaratırken, olayın ardından internete düşen bir video ise büyük ses getirdi.

ETEK GİYDİRİP DARP ETTİLER

Bir iş yerine çekiçle saldıran şahıslar, işlerini düzgün yapmadıkları gerekçesiyle etek giydirilip darp edildi. Kaydedilen videoda şahısların "Biz abiye yanlış yaptık, 3 gün işi beklettik. S..se bizi haklıdır" dediği duyuluyor.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Sıfır aldığı otomobil başına bela oldu! 30 kez servise gitti, değişmeyen parçası kalmadı

Büyük hayallerle aldığı sıfır otomobil başına bela oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçan arabanın deneme seferleri başladı! İşte satışa çıkacağı fiyat

Uçan araba yola çıkıyor! Satış fiyatı da belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.