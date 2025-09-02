İş yerine saldırıda başarısız olunca etek giydirdiler: Biz abiye yanlış yaptık

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yüzlerini kapatan iki kişi, bir iş yerine çekiçlerle saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

PANİKLEYEREK OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Edinilen bilgilere göre, saldırganlar iş yerine girdikten sonra "Abinin selamı var" diyerek camlara ve eşyalara zarar verdi. Çevredeki bir vatandaşın tepki göstermesi üzerine şahıslar panikleyerek olay yerinden kaçtı.

İş yerine yönelik çekiçli saldırıya ilişkin görüntüler sosyal medyada infial yaratırken, olayın ardından internete düşen bir video ise büyük ses getirdi.

ETEK GİYDİRİP DARP ETTİLER

Bir iş yerine çekiçle saldıran şahıslar, işlerini düzgün yapmadıkları gerekçesiyle etek giydirilip darp edildi. Kaydedilen videoda şahısların "Biz abiye yanlış yaptık, 3 gün işi beklettik. S..se bizi haklıdır" dediği duyuluyor.