Son dakika 3. sayfa: İş yerinde çıkan tartışmada silahla vurularak öldürülen kuyumcu toprağa verildi Son dakika haberleri... İş yerinde çıkan tartışmada silahla vurularak öldürülen kuyumcu toprağa verildi Başkentte kuyumcu dükkanında çıkan tartışma sonucu silahla vurularak öldürülen dükkan sahibi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İş yerinde çıkan tartışmada silahla vurularak öldürülen kuyumcu toprağa verildi ANKARA - Başkentte kuyumcu dükkanında çıkan tartışma sonucu silahla vurularak öldürülen dükkan sahibi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir iş hanında bulunan kuyumcu dükkanında iş yeri sahibi Mustafa Günay ile seyyar satıcılık yapan Ufuk Namlı arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi ile Ufuk Namlı yanında getirdiği tabanca ile vurarak yaşamına son verdi. Günay, ikindi namazını müteakiben Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika 3. sayfa: İş yerinde çıkan tartışmada silahla vurularak öldürülen kuyumcu toprağa verildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.