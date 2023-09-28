İş Yerinde Çırakları Şınav Çektirip Süründüren Kuaför 4 Ay Ev Hapsine Çarptırıldı

Iğdır'da bir kuaför salonunun sahibi olan Erdi Döner, iş yerinde çalışan çıraklarına yarı çıplak halde şınav çektirip süründürdü. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine polis tarafından gözaltına alınan Döner, 4 ay ev hapsi cezasına çarptırıldı.

IĞDIR'da iş yerinde çalışan çırakları yarı çıplak halde şınav çektirip, süründüren kuaför salonu sahibi Erdi Döner (34), 4 ay ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki kuaför salonunun sahibi Erdi Döner (34), elinde sopayla 3 çırağa üstü çıplak vaziyette şınav çektirdi, sonra da iş yerinde iki duvar arasında metrelerce süründürdü. Döner, "Arkadaşlar, bundan sonra ustasına karşı gelen, birbirine laf atan, saygısızlık yapanları affetmeyeceğim" diye seslendi.

Kuaför Döner'in çıraklarına şınav çektirdiği ve süründürdüğü anlar bir müşteri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Döner'in sürünmek istemeyen çırağına, "Dövmek istemiyorum, sürün kardeşim" dediği görüntülerde yer aldı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, tepki topladı.

Çıraklarına yarı çıplak halde şınav çektirip süründüren berber Erdi Döner çıkan haberler üzerine çalışma yapan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konu ile ilgili Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında 'Berber çıraklarını şınav çektirip, süründürdü' başlıklı haber ve paylaşımlar yer almıştır. İlimizde faaliyet gösteren bir kuaförde çekildiği anlaşılan görüntülerle ilgili olarak E.D. isimli şüpheli şahıs, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştır. Görüntülerde yer alan mağdurlar S.U. (15), A.T. (13) ve E.P. (18), Çocuk Şube Müdürlüğü'ne intikal ettirilmiş olup olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Bir geceyi polis merkezinde geçiren berber Erdi Döner, emniyetteki ifadesinin ardından bugün akşam saatlerinde adliyeye çıkarıldı. Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Erdi Döner ifadesinde, "İşyerini kapatıp temizlik yaparken arkadaşlarla, şaka eğlence tarzlı video çektik. İş yerinde bir müşteri de cep telefonu ile çektiği video görüntüleri arkadaşına atmış ve görüntüler sosyal medyaya düşmüş. Bu şekilde olduğu için çok üzgünüm" diye konuştu. Mahkeme tarafından Döner'e 4 ay ev hapsi cezası verildi.