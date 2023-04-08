İş merkezine rulet makineli kumar operasyonu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde emniyet güçleri tarafından yapılan kumar operasyonunda oyuncu temin eden 4 kişi ve oynayan 7 kişi yakalandı. Operasyonda çok sayıda rulet çipi, iskambil kağıdı ve alkol ele geçirildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan talimatlar ile 07 Nisan 2023 günü Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan iş merkezinde rulet ile kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği adreste yaptığı arama kararı ile denetlemelerde, rulet tabir edilen oyun makinası ile kumar oynandığı tespit edildi. Kumar oyununu organize eden, oynatan, oyuncu temin eden 4 şüpheli, kumar oynadığı anlaşılan 7 kişiye 28 bin 385 TL idari para cezası uygulandı. Operasyonda yakalanan 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 3 kadın kurpiyerlik işi yaptıkları tespit edildi. İşyerinde yapılan aramada, 1 adet rulet masası, 1 adet poker masası, 1 adet rulet makinası, bin 397 adet rulet çipi, 312 adet iskambil kağıdı ve çok sayıda alkole el konuldu. Yabancı uyruklu kadın deport işlemleri için ilgili birime teslim edildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 4 şüpheliye adli işlem yapıldı. - DENİZLİ