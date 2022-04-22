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İş makinesi operatörü feci şekilde hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İş makinesi operatörü feci şekilde hayatını kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde maden sahsında kullanılan bir iş makinesi devrildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde maden sahsında kullanılan bir iş makinesi devrildi. Makinenin altında kalan operatör ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre İslahiye ilçesi Kurudağ Tepesi'nde bulunan boksit madeni sahasında çalışan Musta B. idaresindeki iş makinesi devrildi. İş makinesinin altında kalan operatör Mutafa B. olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze, maden ocağındaki işçilerin yardımıyla iş makinesinin altından çıkarılırken, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı

Meydana gelen iş kazası ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep, 3. Sayfa, Haberler

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