- İş hanında şüpheli ölüm Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kadın, iş hanında ölü olarak bulundu.

- İş hanında şüpheli ölüm

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kadın, iş hanında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Konak İş merkezinde ev olarak kullanıldığı bir dairede ismi F.K olduğu öğrenilen 53 yaşındaki bir kadının cesedini buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, emniyet şeridi çekerek dairede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede kadının yakın zamanda öldüğü belirlendi.

Ölüm sebebinin tam olarak belirlenmesi için ceset otopsiye götürülürken polis olayla ilgili inceleme başlattı.