İş adamını kaçıran fidyeciler tutuklandı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Şırnaklı işadamı Kamil Sunar'ı fidye için kaçıranlar tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde bir iş görüşmesi için Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gelen ve burada bulunan Çetintepe Barajı yakınlarında fidye için kaçırılan İşadamı Kamil Sunar'ın bulunması için Gölbaşı ilçe Emniyet Amirliği ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda suç şebekesi üyesi olan Erhan Yaman, Ümit İlhan, Gülseda Ürkmez ile Muharrem Armağan'ın fidye için 3 gün boyunca alı koydukları İşadamı Kamil Sunar'ın Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bulunduğu adrese operasyon düzenlenmiş ve iş adamı Kamil Sunar kurtarılmıştı. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan Erhan Yaman, Ümit İlhan, Gülseda Ürkmez ile Muharrem Armağan, sevk edildikleri Gölbaşı Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruştura sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa